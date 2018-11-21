نتنياهو للوزراء: توقفوا عن التهديد باغتيال "السنوار"

طالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وزراءه، بعدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن قطاع غزة المحاصر، وعدم العودة لسياسة الاغتيالات، حسبما أذاعت "القناة 12" في التليفزيون الإسرائيلي.





وقال نتنياهو، موجهًا حديثه للوزراء الذين هددوا باغتيال يحيى السنوار رئيس حركة حماس الفلسطينية في غزة: "توقفوا عن هذا الكلام.. التزموا بالحد الذي حددناه في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)".





وهدد يوآف جالانت عضو "الكابينت"، اليوم، باغتيال السنوار، قائلا: "عمره محدود، ولن ينهي ما تبقى من حياته داخل دار مسنين".





كما هدد جلعاد إردان وزير الداخلية الإسرائيلي، بأن تل أبيب تقترب أكثر لاحتلال غزة، والتحول من الرد إلى المبادرة بالهجوم ضد حماس، ما يعني العودة لسياسة الاغتيالات لقادة الجناح العسكري، وبالتالي تفكيك البنية التحتية العسكرية لديها.