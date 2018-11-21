مشاهدة مباراة الأهلي والوصل يوتيوب HD

يستعد الأهلي المصري لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي الخميس 22-11-2018 في إياب الدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال العرب، المباراة المرتقبة تجمع الفريقين على ملعب "زعبيل" التابع للفريق الإماراتي.





كانت مباراة الذهاب بين الأهلى والوصل انتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين، ويواجه المارد الأحمر خطر الإقصاء من البطولة العربية حال الخسارة بأى نتيجة أو التعادل سلبيا أو بنتيجة 1/1.





موعد مباراة الأهلي والوصل والقنوات الناقلة





تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء الخميس المقبل، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.





البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل





موقف تذاكر مباراة الأهلي والوصل





ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها:" بداية من يوم غد الإثنين ستتوفر تذاكر مباراة الوصل والأهلي المصري في متجر الوصل بمقر النادي بزعبيل.





وحدد نادي الوصل أسعار التذاكر كما يلي:





المقصورة 300 درهم.





الدرجة الأولى 100 درهم.





الدرجة الثانية 50 درهم.





وتبلغ السعة المحددة لجمهور الأهلي المصري 25% من سعة استاد زعبيل والمقدرة ب2300 مقعد.





موقف حسام عاشور من مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية





أعلن طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، عن جاهزية قائد الفريق حسام عاشور لمباراة الوصل بالبطولة العربية.





وكان حسام عاشور قد تعرض للإصابة في مران الفريق والذي جرى يوم الثلاثاء مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته المباراة.





وكشف طبيب الأهلي من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب سيكون جاهز لخوض مباراة الخميس وذلك بعد أن خضع للعلاج أمس الثلاثاء.





محمد سرور لاعب الوصل الإماراتى يحذر من انتفاضة الأهلي





قال محمد سرور، فى تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم"، "رغم أن الوصل حقق نتيجة جيدة جداً بالتعادل فى لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما، لكن تحقيق الفوز كان سيمنحنا أفضلية أكبر، لولا إحراز الأهلى هدف التعادل فى الوقت القاتل، وهو ما يجعلنا أكثر حذراً فى لقاء الإياب غداً، خصوصاً أن الأهلى سيلعب من أجل الفوز، وسيحصل على دعم كبير من الجالية المصرية الموجودة في الدولة، ونعلم أنه إذا فتحنا المدرجات لجمهور الأهلى سيملأ مدرجات استاد زعبيل بأكملها".





قائمة النادي الأهلي





ضمت القائمة المسافرة إلى الإمارات 20 لاعبًا هم محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى.





وفي الدفاع سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد.





وفي خط الوسط وليد سليمان وناصر ماهر واسلام محارب ومحمد شريف وأحمد الشيخ وأحمد حمودي.





وفي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن.