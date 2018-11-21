الأمين العام لـ"مستقبل وطن" يناقش خطط وفعاليات الحزب فى الغربية

زار المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، مقر الحزب بمحافظة الغربية، وكان في اسقباله المحاسب محمد عريبى، الأمين العام بالغربية، وهيئة المكتب بالمحافظة.



وعقد "الخولى" اجتماعا مع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالغربية وأمناء الدوائر بمقر الحزب بطنطا، وتم استعراض خطط انتشار الحزب في المرحلة المقبلة.



وناقش "الخولي" بعض المقترحات والفاعليات التى تهتم بشئون المواطن والالتحام بالجماهير بالتعاون مع نواب البرلمان من أعضاء الحزب، ومناقشة عدد من الأنشطة التي سيقوم بها الحزب في دوائر المحافظة.



كما وجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن بزيادة العضوية وإسناد التكليفات للأمانات النوعية والوقوف على المستجدات، وناقش خطة التحرك للانتخابات التكميلية القادمة بمركز زفتى ودعم مرشح الحزب.