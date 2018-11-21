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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:01 م

الحكومة: نجاح المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسي

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
أ ش أ
dostor.org/2405174

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: "إن المرحلة الأولى من مبادرة (100 مليون صحة) كانت تستهدف مسح 17 مليونًا و695 ألف مواطن، وهو ما يتم حاليا بكل نجاح، وأنه تم خلال الثلاثة أسابيع الماضية التحضير للمرحلة الثانية، والتكثيف من الحملات الإعلانية وعبر الخط الساخن والمواقع الإلكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المسح تم تنفيذه في 1488 نقطة ثابتة، و332 نقطة متحركة، بعدد فرق طبية 5888، كل فريق يتكون من 3 أشخاص، والكشف يستمر 5 دقائق وفقًا للنظم الاسترشادية المتبعة بمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن المسح يشمل الكشف عن أمراض الضغط والسكر وقياس الطول والوزن.

وقالت: "طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد شمل المسح العاملين بالمشروعات القومية والكبرى وتجمعات المصانع ببورسعيد والإسكندرية والدخيلة وأسيوط والمواطنين من كبار السن أو ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة للمساجد والكنائس، خاصة في توقيتات التجمع بعد صلاة الجمعة، وأيضًا الأندية والمولات التجارية وطلبة الجامعات بالمدن الجامعية، وكل ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل مهمة موظفي الحملة"، مشيرة إلى أن المبادرة شاركت في كل الماراثونات الرياضية في هذه المحافظات، ومنها ماراثون الإسكندرية وتم خلاله مسح حوالي 13 ألف مشارك.

وأضافت: "أن العمل بالمبادرة كان وراءه مجهود كبير، وأنه ظهر من بين الحالات 422 ألف حالة مصابة إيجابية بفيروس سي بمعدل 6% بمحافظة الفيوم، و2% بالإسكندرية، بينما كانت الإسكندرية وبورسعيد ودمياط هي الأعلى إصابة في ارتفاع السكر بالدم والأمراض غير السارية بنسبة 6%، بينما بلغت أمراض الضغط 6% بالإسكندرية مقارنة بمحافظة أسيوط التي بلغت 2%، فيما بلغت نسبة أمراض السمنة حوالي 75% من العشرة ملايين مواطن الذين شملهم المسح بدرجات مختلفة".

وناشدت وزيرة الصحة كل المواطنين الذين شملهم المسح بالمرحلة الأولى بالتوجه إلى الهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج مجانا، والذي بدأ يصرف بالفعل طبقًا لبروتوكولات متبعة مع كل حالة، موضحة أن محافظات الحضر والوجه البحري تعاني من أمراض السمنة أكثر من محافظات الصعيد، وأن وزارة الصحة دشنت حملة جديدة بهذا الشأن لعرض البدائل التي يجب اتباعها في الأكل والحركة لمنع زيادة الوزن، وتتضمن حملات إعلانية وحملات توعية بالمدارس والجامعات.

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