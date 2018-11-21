السبت.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأفلام للأطفال بدرب 1718

أعلنت المخرجة ماجي أنور، رئيسة مهرجان الأفلام للأطفال، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من عمر المهرجان يوم السبت المقبل الموافق يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، حيث ينتمي لمهرجانات اليوم الواحد وتقام عروضه بالكامل بدءً من الساعة السادسة في مركز درب 1718 الثقافي بالفسطاط.



وأشارت إلى أنه تم انتقاء عدد من الأفلام التي تخص قضايا الطفل للمنافسة على جوائز المهرجان، والتي تنتمي لدول مختلفة حول العالم، مؤكدة أنها وضعت باعتبارها ألا تزيد مدة عرض الأفلام المجمعة عن ساعتين لعدم مقدرة الأطفال المشاهدين من استيعاب مشاهدة السينما لساعات أكبر.



وفجرت المخرجة ماجي أنور مفاجأة وهي عدم استعانتها بأعضاء لجنة تحكيم من صناع السينما مثل الدورتين الماضيتين وإتاحة الفرصة للأطفال المشاهدين باختيار أفضل فيلم ويكونوا هم لجنة التحكيم الرئيسية، بهدف تعليم الأطفال التمرس على الحكم على الأعمال بمهنية ومعاملتهم كصناع أفلام حقيقيين، ومن جانب آخر تشجيعهم لصناعة افلامهم الخاصة بتصويرها بالموبايل وعرضها بالمهرجان لنشر فكرة صناعة الفيلم بيد الأطفال وتعبيرهم عن أفكارهم وأحلامهم.