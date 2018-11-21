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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:57 م

القطار الإلكتروني...هل يقضي الحجز عبر التطبيقات على السوق السوداء؟

القطار الإلكتروني...هل
عبير جمال - سمر محمدين
dostor.org/2405167

يعاني المواطنون ممن يستقلون قطارات السكة الحديد من الحجز والحصول على تذاكر السفر في كثير من الأوقات، فالسوق السوداء، وسماسرة التذاكر يضاعفون الأسعار، خاصة في المناسبات والأعياد وأوقات الذروة التي يزداد فيها الإقبال على حجز القطارات وبأسعار مضاعفة، وللأسف لا يجد المواطن أي بديل عن شراء التذاكر بأي سعر

ومؤخرًا أطلقت وزارة النقل أول تطبيق على الهاتف المحمول لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد لعدة أسباب، أهمها القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب عليها، بالإضافة إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والتسيير على الركاب في حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت، كل ذلك بمجرد تحميل "الأبليكيشن" من المتجر الإلكتروني لكل أجهزة الاندرويد ثم إنشاء حساب يتضمن البيانات ومنها الرقم القومي، ومن خلال بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك من البنوك.

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قطار إلكتروني

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