القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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07:42 م

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07:48 م

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05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

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07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:51 م

ضبط 617 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2405155

تمكنت شرطة التموين من ضبط 7 قضايا مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، وضبط 174 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط 16 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و65 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 617 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 35 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط 34 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

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