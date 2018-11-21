تفاصيل لقاء "عبد العال" مع نائب رئيس برلمان المجر

استقبل، اليوم، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور ستيفان هيلر نائب رئيس برلمان المجر والوفد المرافق له.



حضر اللقاء من مجلس النواب: المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد صلاح أبوهميلة نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجر، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب "مستقبل وطن".



خلال اللقاء، أكد عبد العال التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى زيارة رئيس برلمان المجر إلى مصر في نوفمبر من العام الماضي 2017، ومن قبلها زيارة الدكتور عبدالعال إلى المجر في يونيو من عام 2016.



وأعرب عن تطلعه لمواصلة التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وتطلع مصر إلى دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا، لاسيما أن مصر أصبحت تمتلك بنية تشريعية وتحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية.



كما أشاد بالتقدم الذي تتمتع به المجر في مجال الصناعات الثقيلة، وتطلع مصر إلى تعزيز تعاونها معها في هذا المجال، في ظل ما تسعى مصر من توطين الصناعات في مختلف المجالات.



من جانبه، قدم الدكتور ستيفان الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، وأكد بدوره اتفاقه مع جميع ما طرحه الدكتور عبد العال من قضايا تخص العلاقات الثنائية.



وأشاد بالمنتدى العالمي للشباب الذي نظمته مصر مؤخرًا، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات، ومن بينها مجال التعليم، حيث أشار إلى أن دولة المجر تقدم منحا لـ100 من الطلاب المصريين للدراسة في المجر، وهو ما سيكون له انعكاس على العلاقات الثقافية التي تربط بين الشعبين.