شارموفرز تمثل مصر في المغرب بمهرجان فيزا فور ميوزيك

تستعد فرقة شارموفرز للسفر إلى العاصمة المغربية الرباط، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الرسمية فى بلاد المغرب، وذلك فى الحادية عشرة والنصف مساء السبت المقبل على مسرح النهضة.



وتضع شارموفرز مسك الختام على فعاليات حفلات اليوم الرابع والأخير من مهرجان فيزا فور ميوزيك "موسيقى بدون تأشيرة"، سوق عالمي لمختلف رواد مجال الموسيقى العالمية من خبراء ومنتجين وفنيين ومنظمى حفلات ومهرجانات ومطربين وعازفين وموسيقيين من القارة العجوز وأقاصى آسيا ودول الشرق الأوسط والعمق الأفريقى الذي يعود هذا العام بنسخته الخامسة، ويضم أكثر من خمسين حفلة مختلفة على مدار أربعة أيام متتالية، فى الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري.



وتمثل شارموفرز المجال الموسيقى المصرى فى أولى حفلاتها فى بلاد المغرب، بمشاركة عدد من نجوم المزيكا العرب مثل اللبنانية تانيا صالح والمغربية نبيلة معن والأردنى عماد عليبي، مع انشغالها فى الوقت الحالي بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق ألبومها الثاني "انفصام"، والذي فاجأت جمهورها العربي مؤخرًا بإطلاق أغنيتين منه بشكل فيديو كليب، الأولى "مفقتد الحبيبة" ببطولة النجمة ياسمين رئيس، وأتبعتها بأغنية "زامبا".