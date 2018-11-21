وفد صينى لـ"عبدالعال": بكين تحرص على الاستثمار فى مصر

استقبل اليوم، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دونج يونهو، رئيس لجنة شنغهاي بالمؤتمر الشعبي الصيني، والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها لمصر.



وحضر اللقاء من مجلس النواب؛ المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع الصين، والنائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورئيس حزب "مستقبل وطن".



وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي عبدالعال العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين، والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والبرلماني، وهو ما تشهد عليه اللقاءات البرلمانية العديدة التي أجرتها وفود برلمانية صينية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.



كما أشار إلى اللقاءات المتبادلة التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الصين، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأكد الدكتور عبدالعال أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الصينية إلى مصر، في ضوء البيئة الجاذبة الاستثمار، سواء على المستوى التشريعي بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، أو على مستوى البنية التحتية.



كما أكد أن مصر تشجع على أن يكون هناك تنسيق مع الصين بشأن الاستثمارات في إفريقيا، لاسيما في ضوء العديد من الاتفاقيات التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية، ما يجعلها مدخلًا مهمًا لتعزيز الاستثمارات الصينية بالقارة السمراء على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف (مصر والصين والدول الإفريقية).



من جانبه، قدم دونج يونهو الشكر إلى الدكتور عبدالعال واتفق مع ما قاله بشأن العلاقات القديمة بين مصر والصين، وانتمائهما لحضارتين قديمتين، ثم قدم نبذة تعريفية بمدينة شنغهاي، خاصة من حيث أهميتها الاقتصادية، حيث تشكل 30% من حجم الواردات والصادرات للصين ككل، وأن هناك خططًا لتكون عاصمة دولية تجارية واقتصادية ومركزًا ثقافيًا على مستوى العالم، كما أشار إلى أن هناك علاقات توأمة بين مدينة شنغهاي وكل من القاهرة والإسكندرية.



وأكد حرص الصين على دفع العديد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.