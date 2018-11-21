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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:45 م

الداخلية تضبط عاملًا بحوذته 13 قطعة أثرية فى المنيا

الداخلية تضبط عاملًا
عمرو المزيدي
dostor.org/2405144

نجحت الإدارة لعامة لشرطة السياحة والآثار بالمنيا، في ضبط أحد الأشخاص وبحوذته 13 تمثالًا فرعونيًا أثريًا بقصد الاتجار.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، قيام المدعو "مينا. ن. ج" 34 سنة، عامل - ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط، بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه، وبحوذته 13 تمثالًا من البورسلان لآدمي، على قاعدة من ذات المادة طول الواحد 25سم، تمثال من البازلت الأسود لآدمي على قاعدة من ذات المادة طوله 40 سم، يشتبه في أثريتها.

بعرض القطع المضبوطة على اللجنة الأثرية المشكلة من منطقة آثار المنيا، قررت أثرية الـ13 قطعة الأولى، وجميعها ترجع للعصر الفرعوني، وعدم أثرية التمثال الآخير.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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