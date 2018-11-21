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مصر
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:44 م

سفير مصر فى برن يتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية

السفير هشام سيف الدين،
السفير هشام سيف الدين، سفير مصر
الدستور
dostor.org/2405141

تسلم السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى سويسرا، من السلطات السويسرية 26 قطعة أثرية صغيرة مختلفة الأحجام تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وتتكون القطع الأثرية من تمثال للمعبود أنوبيس، وتمثال على هيئة أوشابتي، وعدد من التماثيل الصغيرة على هيئة أوشابتي وبعض التمائم الفرعونية.

وجاء تسلم السفير لتلك القطع الأثرية تتويجًا لجهود كل من السفارة المصرية في سويسرا والقطاع الثقافي بوزارة الخارجية والإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، وبالتعاون والتنسيق مع المكتب الفيدرالي السويسري للشئون الثقافية، والشرطة الفيدرالية ووزارة الخارجية السويسرية.

وأعرب السفير "سيف الدين"، خلال مراسم تسلم القطع الأثرية، عن تقدير مصر لجهود السلطات السويسرية لإرجاع تلك القطع، وعبّر عن تطلعه لقيام المكتب الفيدرالي السويسري للشئون الثقافية باستمرار بذل الجهود للعمل على حل عدد من القضايا العالقة الخاصة بقطع أثرية مصرية قيمة أخرى جار العمل على استردادها.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع سويسرا في أبريل عام 2010، ودخلت حيز النفاذ في عام 2011 لمنع الإتجار بشكل غير مشروع في المقتنيات الثقافية والعمل على إعادتها إلى موطنها الأصلي.

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