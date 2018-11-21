القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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اقتصاد
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:43 م

البورصة تواصل تراجعها عند الإغلاق وتخسر 5.3 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2405138

دفعت التراجعات العالمية أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الكبير لدى نهاية معاملات اليوم الأربعاء، وسط استمرار المبيعات المكثفة للمؤسسات العربية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 794.224 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنحو حاد بلغت نسبته 1.26%، بما يعادل 175 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 1. 0% بما يعادل 67. 0 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 688.3 نقطة، فى الوقت الذى اختتم فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" تعاملاته منخفضًا بنسبة 33. 0%، بما يعادل 5.6 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 1728.4 نقطة.

وذلك وسط تراجع فى قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسات الماضية، حيث سجلت قيمة التعاملات مستوى 982.8 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 235 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 28.4 ألف صفقة بيع وشراء.

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