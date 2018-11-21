الأحد.. حفل توقيع "حقائق القرآن وأباطيل الأدعياء" بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم دار الشروق ندوة وحفل توقيع كتاب "حقائق القرآن وأباطيل الأدعياء" لرجائي عطية، وذلك في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل.



رجائي عطية؛ كاتب ومفكر ومحامٍ مصري مرموق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خبير بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شارك فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، اضطلع بالمحاماة واشترك قاضيًا وباحثًا في القضاء العسكري فى عدد من أشهر قضايا العصر، وصدر له حتى الآن أكثر من 90 كتابًا في مجالات القانون والسياسة والفكر الإسلامي.



يكتب المقالات في العديد من الصحف والمجلات المصرية، وللإذاعات المصرية والعربية، كتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية بالتليفزيون مثل "رجل المال" لتوفيق الحكيم، و"امرأة مسكينة" ليحيى حقي.