القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

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10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

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الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:39 م

الأحد.. حفل توقيع "حقائق القرآن وأباطيل الأدعياء" بمكتبة القاهرة الكبرى

الأحد.. حفل توقيع
إيهاب مصطفى
dostor.org/2405134

تنظم دار الشروق ندوة وحفل توقيع كتاب "حقائق القرآن وأباطيل الأدعياء" لرجائي عطية، وذلك في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

رجائي عطية؛ كاتب ومفكر ومحامٍ مصري مرموق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خبير بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شارك فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، اضطلع بالمحاماة واشترك قاضيًا وباحثًا في القضاء العسكري فى عدد من أشهر قضايا العصر، وصدر له حتى الآن أكثر من 90 كتابًا في مجالات القانون والسياسة والفكر الإسلامي.

يكتب المقالات في العديد من الصحف والمجلات المصرية، وللإذاعات المصرية والعربية، كتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية بالتليفزيون مثل "رجل المال" لتوفيق الحكيم، و"امرأة مسكينة" ليحيى حقي.

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