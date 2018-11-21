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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:39 م

السجن 15 عامًا بالأشغال الشاقة لمدانين فلسطينيين بتسريب أراضٍ للاحتلال

السجن 15 عامًا بالأشغال
أ ش أ
dostor.org/2405133

أصدرت محكمة بداية قلقيلية، بصفتها محكمة جنايات، اليوم الأربعاء، حكمًا جنائيًا بحق متهمين بتسريب أراض للاحتلال الإسرائيلي، وحكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة (15) سنة.

وأصدرت المحكمة، حسب بيان للمركز الإعلامي القضائي، الحكم على كل من (ف.ع.ي) و(ع.خ.م) من قرية كفر ثلث بالمحافظة، بجرم تسريب أراضٍ للعدو.

وكان جهاز المخابرات العامة في المحافظة، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، تمكن من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال يوم 8 يناير 2018.

في سياق آخر، حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الحكومة الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المريض رجائي حسين عبد القادر السبعي "35 عاما"، الذي يعاني من سرطان البروستاتا ومن وجود بقع على الكبد وتضخم بالرئتين.

وذكر المركز - في بيان له اليوم الأربعاء- بقرار المحكمة المركزية بتاريخ 23-10-2018 رفض إطلاق سراح الأسير السبعي المبكر لخطورة وضعه الصحي، رغم إقرارها بخطورة حالته، إلا أنها ادعت أن المرض تحت السيطرة والمراقبة من قبل مصلحة السجون.

واعتقل الأسير رجائي عبد القادر من بيته بمخيم دير عمار في محافظة رام الله والبيرة عام 2015 وحكم بالسجن الفعلي 45 شهرًا، وتنتهي محكوميته في شهر مايو من العام المقبل.

وطالب مركز حريات بالإفراج الفوري عن الأسير رجائي، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال وحكومته وإجبارها على إطلاق سراحه.

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