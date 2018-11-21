إحالة أوراق 5 متهمين بقتل طفل في أوسيم للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة المنعقدة في العباسية، بإحالة أوراق 5 متهمين بينهم سيدتين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، كما قضت بالسجن المؤبد على المتهم السادس،

في قضية مقتل طفل بأوسيم، بعد خطفه وطلب فدية من والده مقابل إطلاق سراحه.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من "إبراهيم حسن درويش"، 48 سنة، تاجر موبيليا، يفيد باختفاء نجله في ظروف غامضة، وتلقيه اتصالا هاتفيًا من مجهول يطلب منه مبلغ فدية 200000 ألف جنيه مقابل اعادة نجله له مرة آخرى، مضيفًا أنه لم يتصل به مرة آخرى.



وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " فارس.أ.س "، و" عبير.ي.ع " و" خالد.م.ي " وشهرته "الأهطل"، و"هند.ر "، و" رمضان.ي.ع ".



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمتان الثانية والرابعة، واعترفن بقيامهن بالاتفاق مع باقي المتهمين على خطف الطفل الضحية انتقامًا من والده، بسبب خلافات ثأرية بين المتهم الأول ووالد المجني عليه بقصد الانتقام منه.



وتم ضبط باقي المتهمين الذين اعترفوا بمواجهتهم بتحريات المباحث وأقوال المتهمتان، أنهم خططوا بالاتفاق مع السيدتان على أن ترصد المتهمة الثانية ومراقبة والد الطفل أثناء توجه إلى محل الموبيليا ملكه وبصحبته أبنه الضحية، وفور انشغال والده عنه قامت المتهمة الأولى بالإشارة على المجنى عليه للمتهمة الرابعة، التى توجهت على الفور إلى الطفل الذى كان يلهو مع أصدقائه مستقلة دراجة بخارية " توك توك "، وجذبت الطفل بداخله.



وبدوره قام المتهم الخامس بشل حركة الطفل ليمكن المتهمة الرابعة من كتم انفاسه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بعد ذلك بوضع الطفل داخل قفص بلاستيك ولفه ببطانية والقوه فى أحد الأراضى الزراعية بقرية آخرى وفروا هاربين، وأضافوا أنهم قاموا بالاتصال بوالد المجنى عليه، لطلب مبلغ فدية مقابل إعادة طفله له مرة آخرى، إلا أنهم بسبب قتل الطفل لم يتمكنوا من الاستمرار فى التفاوض مع والد الضحية، فلم يتصلوا به مرة آخرى.