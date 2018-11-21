غدًا.. مؤتمر عمالي بالإسكندرية لتفعيل دور الكوادر النقابية

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدًا الخميس، المؤتمر العمالي الموسع بالإسكندرية، بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد لشؤون التدريب والتثقيف، وعدد من القيادات العمالية.



ويهدف المؤتمر الذي يضم أعضاء اللجان النقابية بالمحافظة إلى إقرار خطة للتحرك النقابي الفاعل داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين والعملية الإنتاجية لإيجاد الحلول الفورية لها، إضافة إلى البدء فى تنفيذ برامج لتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة والذين يمثلون نسبة 40 % من قوة العمل فى مصر.