القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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07:42 م

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07:19 م

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الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:26 م

الإثنين.. الكاتبة تغريد فياض في ضيافة نادي القصة

تغريد فياض
تغريد فياض
نضال ممدوح
dostor.org/2405019

تحل الكاتبة اللبنانية المقيمة في مصر٬ تغريد فياض٬ ضيفة على نادي القصة بشارع قصر العيني٬ في أمسية ثقافية لمناقشة مجموعتها القصصية "قصص بابل المعلقة"، في السادسة والنصف مساء الإثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري.

تدور "قصص بابل المعلقة" في جو واقعي مشوب ببعض الفنتازيا الخيالية في بعض القصص- مثل قصص (امرأة غير معقولة - خارج الصندوق - رهان - احتفال - وحش بنكهة زهرة صبار نارية - هدية الثلج - مملكة من خيال خلف الجدار - حديقة الحيوان المعلقة - كراسة الثمانين)، والمجموعة تتكلم بشكل عام عن الأحاسيس والمواقف والمشاهد العالقة في حياة البشر والتي لا يستطيع التقدم في حياته وخوض تجارب جديدة إلا بعد التخلص منها بشكل إيجابي وجميل.

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