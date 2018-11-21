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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:23 م

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة فى 4 محافظات

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة
عبدالناصر محمد
dostor.org/2405015

أصدر الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات جديدة شملت مديري مديريات الزراعة في 4 محافظات هي: الدقهلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، ودمياط.

وقرر وزير الزراعة إنهاء تكليف المهندس ماهر عبدالقادر جاد سويلم، من العمل مديرًا لمديرية الزراعة بدمياط وعودته إلى جهة عمله الأصلية مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 1625 لسنة 2018، في مادته الثانية تكليف المهندس سميح عبدالسميع إبراهيم على، إخصائي أول إدارة الأراضي والمياه والبيئة بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

وأصدر "أبوستيت" القرار الوزاري رقم 1626 لسنة 2018 بتكليف المهندس فوزي المرسى إسماعيل الحضري مدير مديرية الزراعة بدمياط والمنتدب للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون.

وقرر تكليف المهندس محمد السيد محمد عبدالله المكلف بالعمل مديرًا لمديرية الزراعة بالدقهلية، للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من 23-11-2018 لحين شغلها طبقًا لأحكام القانون، وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1627 لسنة 2018.

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