فروع المجمعات الاستهلاكية المطروحة لإدارتها من القطاع الخاص

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن منافد المجمعات الاستهلاكية التى سيتم البدء فى طرحها لإدارتها من جانب القطاع الخاص فى المرحلة الأولى.



وقال إن هذه المنافذ "فرع الألفى التابع للشركة العامة للجملة بوزارة التموين بمساحة 1160 مترًا، ومول الطيران للشركة المصرية لتجارة الجملة بمساحة 4.95 ألف متر بالقاهرة، ومول قنا التابع للشركة المصرية للجملة بمساحة 2500 متر، وفرع النزهة الجديدة التابع لشركة "النيل للمجمعات الاستهلاكية" على مساحة 1000 متر".



وتابع أنه سيتم طرح "فرع عباس العقاد التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة 850 مترًا، وفرع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمساحة 463 مترًا، وفرع العبور التابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى مع ممثلى لسلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص.