13 ديسمبر.. يحيى خليل يلتقى بجمهوره فى دار الأوبرا

يستعد رائد موسيقى الجاز الموسيقار العالمي يحيى خليل، لإحياء حفل موسيقي ضخم، بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويقدم "خليل" لجمهوره باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني، حيث تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها: "بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة".



كما يقدم مختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى قام "خليل" بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.



وكان "خليل" قد تم تكريمه مؤخرًا، من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ضمن أكثر 5 شخصيات مبدعة أثروا الحياة الفنية بأعمالهم المميزة، بمناسبة مرور 30 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



يذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية في مصر والخارج.