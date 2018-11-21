القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:20 م

الصورة الأولى لـ"بائع السجائر" قتيل الخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
dostor.org/2405008

تنفرد "الدستور" بنشر صور "بائع السجائر" الذي لقي مصرعه خنقًا وحرقًا داخل شقته، بمنطقة الخصوص.

وكانت قد أمرت نيابة الخانكة، بحبس المتهم "م.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى؛ لقتله "زكريا" 70 سنة، خنقا وحرقا داخل شقته.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الخصوص، بلاغًا من الأهالي يفيد باكتشافهم وجود حريق وبمحاولتهم إطفائه عثر على جثة عجوز مربوط الأيدى والأرجل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، واعترف بجريمته، وحرر للمحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الصورة الأولى لـ"بائع السجائر" قتيل الخصوص
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