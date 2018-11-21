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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:20 م

وزير الزراعة يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة
عبد الناصر محمد
dostor.org/2405007

استقبـل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "أرمان إيساجالييف" سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعي بين البلدين.

وقدم السفير الكازاخي الدعوة لوزير الزراعة دعوة من مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في دروتها الثانية والمقرر عقدها بالعاصمة الكازاخية "آستانا" مقر المنظمة، وذلك خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن جهته أكد وزير الزراعة قوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة حريصة زيادة فرص التعاون المشترك في المجال الزراعي بما يحقق مصالح الجانبين.

ورحب "أبو ستيت" بالدعوة والمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها المنظمة، مؤكدًا استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم كل العون من أجل إنجاح هدف ودور المنظمة في الوقوف إلى جانب الدول التي تعاني نقصًا في مواردها الغذائية.

ومن جهته أكد السفير الكازاخي أن الغرض من إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تقديم العون الغذائي للدول التي تعاني نقصًا بمواردها الغذائية وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث وقعت 32 دولة إسلامية علي ميثاق المنظمة ومن بينها مصر، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة كازخستان، لافتًا إلى أنه تم اختيار كازخستان مقرًا للمنظمة نظرًا لما تتمتع به من موارد غذائية كثيرة خاصة من محاصيل الحبوب كالقمح، وكذا لامتلاكها مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في أغلبها مع قلة عدد السكان لديها، حيث يتوافر فائض كبير من المواد الغذائية القابلة للتصدير.

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