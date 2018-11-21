الجمعة.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمحلة

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الأربعاء، عن قطع التيار الكهربائي من لوحة توزيع المدينة الصناعية بمحطة كهرباء شمال المحلة، يوم الجمعة المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.



وقال المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إن قطع الكهرباء يأتي لتركيب عوازل بدل التالفة، بالمناطق التي سيشملها الانقطاع بمدينة المحلة، وهي نعمان الأعصر، والسكة الوسطى، ومنطقة البنا، ومنطقة حفيضة، والساحة الشعبية، وطريق الجابرية، وسوق اللبن، وعزبة خضر.



وطلب الحسينى من قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية توفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.