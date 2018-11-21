"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "التمويل الأجنبي"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية تمويل المنظمات الأجنبية.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين: محمد محيي، وعبد الله عبد العزيز، وأسامة يوسف.



طالب دفاع المتهمين ببراءتهم، استنادا على بطلان التحقيقات؛ للقيام بها 2 مستشارين قاضين تحقيق، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات، أنه يجب أن يكون قاضي تحقيق واحد.



وأضاف الدفاع أن المتهمين ليس لديهم علم بأن بعض المعاهد غير مرخصة، وأن المنظمات الأجنبية كانت تعمل في مصر بعلم الحكومة المصرية، وإحدى المنظمات كان مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل.



وأشار الدفاع في مرافعته أن المتهمين المصريين، في القضية على مدار 6 سنوات في محاكمتهم في القضية، لا يستطيعون التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل في أي بلد عربي، أو حتى التقدم لأبنائهم في المدارس، مشيرا إلى أن متهمة في القضية كانت تبحث عن قاعة أفراح فصورت بعض الأماكن، وتم توجيه تهمة "تصوير منشآت عسكرية" لها.