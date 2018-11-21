القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
فن
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:17 م

خاص.. التفاصيل الكاملة لألبوم أنغام الجديد

النجمة أنغام
النجمة أنغام
نرمين مقبل
dostor.org/2405003

تضع النجمة أنغام حاليًا اللمسات النهائية لأغنيات أحدث ألبوماتها لطرحه قبل حلول العام الجديد 2019.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الدستور" أن أنغام انتهت بالفعل من تسجيل أغنيات الألبوم كاملة، ولا يتبقى لها سوى أغنيتين فقط، من المقرر أن تسجلهما فور انتهاء جولتها الغنائية لسلسلة حفلاتها التى تحييها خلال الفترة الحالية، تحت إشراف المايسترو العالمي هانى فرحات.

وأشارت المصادر إلى أن أنغام فرضت السرية التامة على فريق العمل بالألبوم الذى يجمع نخبة كبيرة من الملحنين والموزعيين والشعراء لعدم الإفصاح عن أي تفاصيل للأغاني التى تتنوع ما بين الكلاسيكية والشرقية، وحتى الآن لم تستقر على أغنية بعينها لتحمل اسم الألبوم الرئيسي.

وفى سياق متصل قررت أنغام طرح الألبوم على طريقة السينجل منتصف ديسمبر المقبل، على أن تطرحه بشكل كامل احتفالًا مع جمهورها مطلع العام الجديد.

ومن المقرر أن تسلم أنغام، ماستر الألبوم للشركة الراعية خلال 20 يومًا، عقب انتهاء طباعته وأعمال المكساج الخاصة به، كما تستعد لتصوير الغلاف الماستر بنيو لوك وشكل مختلفين خلال أيام.

يذكر أن أنغام، أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح البروج بمناسبة افتتاح ساقية الصاوي الجديدة بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

تفاصيل خطة اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الغد

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25

أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

ads
الأكثر قراءة

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

فيديو لـ"البلتاجى" ضمن أحراز قضية اقتحام قسم شرطة العرب

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الغد

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

فيديو لـ"البلتاجى" ضمن أحراز قضية اقتحام قسم شرطة العرب

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الغد

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشكول

«ملتقي التوظيف التاسع» بعلوم الإسكندرية.. السبت

لأول مرة.. «المعاهد»: امتحان «الأول الثانوى» على مرحلتين وإلغاء الدور الثانى

«أمل فاروق» وكيلاً لحاسبات ومعلومات ..و«رشدي» للدراسات العليا بالزقازيق

«التطورات المتلاحقة في علاج الأورام» مؤتمر بطب عين شمس ..غداً

«البريطانية» تفتتح واحة العلوم والإبتكار خلال ديسمبر المقبل

الأمصار

الاحتلال يهدم 16 متجرا بالقدس

بعد تحريرها من داعش.. الصدر يحذر من خطورة الوضع في الموصل

لحظة حاسمة لليمن.. المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإجراء مفاوضات

لأول مرة في الأردن.. انطلاق رحلات التاكسي الطائر داخل المملكة

المغرب تطلق قمرها الصناعي الثاني "محمد السادس ب"

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

الصين تطور طائرة بدون طيار تحلق لارتفاع يصل إلى 5000 متر

استطلاع: النساء في عدة دول غربية يتعرضن للإيذاء الجنسي

58 ألف غرامة سرعة في قرية إيطالية صغيرة خلال 10 أيام

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

جهاز يقي الإنسان من آثار تلوث البيئة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎