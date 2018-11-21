خاص.. التفاصيل الكاملة لألبوم أنغام الجديد

تضع النجمة أنغام حاليًا اللمسات النهائية لأغنيات أحدث ألبوماتها لطرحه قبل حلول العام الجديد 2019.



وأكدت مصادر خاصة لـ"الدستور" أن أنغام انتهت بالفعل من تسجيل أغنيات الألبوم كاملة، ولا يتبقى لها سوى أغنيتين فقط، من المقرر أن تسجلهما فور انتهاء جولتها الغنائية لسلسلة حفلاتها التى تحييها خلال الفترة الحالية، تحت إشراف المايسترو العالمي هانى فرحات.



وأشارت المصادر إلى أن أنغام فرضت السرية التامة على فريق العمل بالألبوم الذى يجمع نخبة كبيرة من الملحنين والموزعيين والشعراء لعدم الإفصاح عن أي تفاصيل للأغاني التى تتنوع ما بين الكلاسيكية والشرقية، وحتى الآن لم تستقر على أغنية بعينها لتحمل اسم الألبوم الرئيسي.



وفى سياق متصل قررت أنغام طرح الألبوم على طريقة السينجل منتصف ديسمبر المقبل، على أن تطرحه بشكل كامل احتفالًا مع جمهورها مطلع العام الجديد.



ومن المقرر أن تسلم أنغام، ماستر الألبوم للشركة الراعية خلال 20 يومًا، عقب انتهاء طباعته وأعمال المكساج الخاصة به، كما تستعد لتصوير الغلاف الماستر بنيو لوك وشكل مختلفين خلال أيام.



يذكر أن أنغام، أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح البروج بمناسبة افتتاح ساقية الصاوي الجديدة بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.