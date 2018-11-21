"السلمي" يشارك في الدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب

يُشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، في العاصمة السودانية الخرطوم.



ومن المقرر أن يُلقي رئيس البرلمان العربي الكلمة بالجلسة الافتتاحية، والتى يؤكد فيها على إلتزام البرلمان العربي بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي يرأسها رئيس البرلمان العربي، إنطلاقًا من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران، بالاضافة لتطلع البرلمان العربي إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلسِ تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية وخطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام.



ومن المقرر أن يشارك بالحضور الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، ووزراء العدل العرب.