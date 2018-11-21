مصرع طالب إثر تعدي عاطل عليه بسلاح أبيض في كفر الزيات

شهدت اليوم قرية أسديمة، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرع طالب، إثر تعدي أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض، في مشاجرة بينهما.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام، بوصول "س. ع" 16 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتوفي عقب وصوله المستشفى في الحال.



على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمركز كفر الزيات، وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة "م.م " 34 سنة، عاطل، وجار ضبطه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.