تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في البدرشين لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "سائق" متهم بهتك عرض طفلة بالبدرشين، لـ22 نوفمبر، للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين: محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر: محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.



كشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد حنفي، بهتك عرض الطفلة بسمة السيد، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة كاملة، بالقوة والتهديد، بأن وضع يده على فمها، مكمما إياها ومهددا إياها بالإيذاء، وقام بجذبها إلى إحدى العشش، وما إن دلفوا إلى داخلها حتى قام بحسر بنطالها عنها، على النحو المبين بالأوراق.



وكشفت شهادة سهير محمد، ربة منزل، أنها حال ترجلها بالطريق العام استوقفها أحد الأطفال مخبرا إياها بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها داخل إحدى العشش، وبالوصول لذات المكان أبصرت المجني عليها ملقاة أرضا متجردة من بنطالها، فقامت بالصراخ فقام المتهم بالفرار.