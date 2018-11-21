27 فبراير.. نظر طعون 272 متهمًا بـ"حسم" و"لواء الثورة"

حددت محكمة النقض 27 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات طعن 272 إرهابيًا بحركتي "حسم" و"لواء الثورة" على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدارج 272 متهمًا في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازي من قطاع الأمن الوطني، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.