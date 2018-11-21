البنك الأوروبي: نتعاون مع "مصر الخير" و"فلك" لدعم المشروعات

قالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك سيبدأ لأول مرة التعاون مع الحكومة المصرية في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع اثنين من مسرعات الأعمال في مصر وهما مؤسستا "فلك" و"مصر الخير".



وأضافت "السعدي"، خلال كلمتها بفاعليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أنه بمقتضى بروتوكول التعاون المزمع عقده مع المؤسستين، سيتولى البنك تأهيل نحو 15 رائد أعمال لمدة ستة أشهر لمساعدتهم على تحسين أدائهم في التسويق وإعداد المنتج من خلال الاستعانة بخبراء مصريين وأجانب، بما يمكنهم من دخول سوق العمل بنجاح.



وأشارت إلى أن البنك الأوروبي بنك تنموي بالأساس ليس لديه توجه اجتماعي وكان يعتمد في السابق على مساعدة الدول على تعميق الصناعة المحلية ودعم المشروعات المتعلقة بتحسين أداء خطوط السكك الحديدية أو شبكات الكهرباء والطاقة والتركيز على مشروعات الاستثمار الغذائي والنسيج والصناعات الهندسية، لكن التوجه حاليًا نحو التوسع في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الاجتماعي.