توقعات بخفض أسعار منتجات المجمعات 15% بعد مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز لن يتدخل فى تحديد أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التى سيتم طرحها لإدارتها من جانب القطاع الخاص، حيث إن القرار الوزارى يشترط كتابة السعر على المنتجات دون تدخل فى تحديد السعر.



وأضاف أن طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص سينعكس بشكل كبير للمواطن من خلال زيادة المنتجات وطرحها بأسعار أقل من الأسعار الحالية، خاصة أن القطاع الخاص لديه قدرة على تقديم عروض جيدة، حيث من المتوقع انخفاض الأسعار من 10% إلى 15% بسبب العروض وكذلك الإدارة الجيدة.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.