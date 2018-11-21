رئيس "التعاوني الزراعى": غرامات الأرز ستُطبق دون استثناء

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن الاتحاد لا يلزم الحكومة بالزراعات التعاقدية، بينما يصدر توصياته فقط بشأنها لتأخذ بها الحكومة وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لإنصاف الفلاح وضمان بيع محصوله.



وقال حمادة، خلال ندوة "الزراعة التعاقدية ودور التعاونيات الزراعية" التي عقدت اليوم بالاتحاد الزراعي، إن المزارع يحتاج عدالة في تحديد الأسعار حتى لا يخالف في الزراعات، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز سيتم تطبيقها دون استثناء بسبب نقص المياه وبالتالي المتضرر سيكون المزارع.