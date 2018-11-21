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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:07 م

بدء أعمال إزالة 11 عقارًا مخالفًا بنطاق أحياء الجيزة

بدء أعمال إزالة 11
أ ش أ
dostor.org/2404988

بدأت محافظة الجيزة، أعمال إزالة 11 عقارًا مخالفًا وغير مرخص، بنطاق أحياء الهرم وبولاق الدكرور، والعمرانية وجنوب الجيزة.

وقال محافظ الجيزة، أحمد راشد، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن المحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة المباني المخالفة غير المرخصة وغير الملتزمة بشروط التراخيص الممنوحة والمتعدية على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه ستتم إزالة أي عقار مخالف حتى سطح الأرض مهما بلغ حجم مخالفته، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن العقارات الجاري إزالتها حاليًا تقع في شوارع الصباح والإخلاص وأحمد لطفي السيد بحي العمرانية، وشارع شلبي متفرع من شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور، وشارعي سيد طلبة الوليلي والصفا والمروة بحي الهرم، وشارع حجاج رياض بحدائق الجزيرة بحي جنوب الجيزة.

وتابع المحافظ أن مركز ومدينة أطفيح أزال 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية نزلة ترجم وقرية القبابات، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية يتم التعامل معها في مهدها بالإزالة الفورية.

وكلّف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة والمتعدية على الأراضي الزراعية على الفور، وذلك لسرعة التعامل مع المخالفة وإزالتها فى المهد.

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