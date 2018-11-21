القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:06 م

"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمطرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2404986

نحجت البعثة الأثرية المصرية التابعة لجامعة عين شمس والعاملة بعرب الحصن بالمطرية برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، في الكشف عن كتلتين من الحجر الجيري بالجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية.

وأوضح الدكتور الدماطي أن الكتلتين الثي عثرث البعثة عليهما نقشا عليهما نصوص تخص مهندس أعمال الملك رمسيس الثاني والذي يدعى أمنمإنت، أحد أشهر المعمارين في عصر رمسيس الثاني وأبو المهندس باكنخنسو الذي أشرف على بناء معبد الأقصر.

وأشار الدكتور الدماطي إلى أن النصوص توضح أن المهندس أمنمإنت هو المشرف على إقامة قصر احتفالات ومقصورة رمسيس الثاني التي كشف عنها البعثة هذا الموسم، كما تذكر النصوص ألقاب واسم المهندس ومنها المشرف على أعمال كل أثآر جلالته (الملك رمسيس الثاني)، وقائد الشرطة في الجنوب، أمنمإبت.

وأضاف أن المهندس أمنمإبت هو الذي أشرف على اقامة الجانب الشمالي من تماثيل رمسيس الثاني التي عثر فيه على الكتلتين الحجريتين، كما تم الكشف أيضا عن سور من الحجر الجيري يتوسطه مدخل ويليه أرضية من الطوب اللبن،

وأكد أن هذا الجدار كان يفصل بين رواقين كبيرين خلف التماثيل، وإن كانت لم تتضح معالمهما المعمارية بشكل جيد، إلا أن ما تم الكشف عنه حتى الأن قد أماط اللثام عن جزء هام من تاريخ معبد رع بالمطرية، وستستكمل البعثة أعمالها في الموسم المقبل في مارس وإبريل 2019 في نفس الموقع لكشف عمارة الموقع التي أشرف عليها المهندس أمنمإنت.

"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمطرية
"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمطرية
"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمطرية
"الآثار" تعلن كشف أثري جديد بالمطرية
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