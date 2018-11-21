"الاتحاد التعاوني" يطالب بزيادة سعر الذرة للتشجيع على زراعتها

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن قانون الزراعة التعاقدية هو بديل للدورة الزراعية، ولابد من وضع سياسة سعرية للمحصول تعود على الفلاح لتحقيق الزراعة التعاقدية الناجحة.



وأضاف: فدان الأرز سعره 1500 جنيه بينما فدان الأرز يربح 6 آلاف جنيه، ولابد من زيادة سعر الذرة لتشجيع المزارعين على زراعة الذرة على حساب الأرز لمواجهة أزمة المياه.



وقال حمادة، خلال ندوة "الزراعة التعاقدية ودور التعاونيات الزراعي" التي عقدت بالاتحاد الزراعي اليوم، إن اتحاد منتجي الدواجن تعاقد مع الاتحاد الزراعي على توريد 400 ألف طن ذرة هذا العام، ولم يف بتعاقده رغم توقيع عقد به ارتفاع سعر الذرة إلى 2800 جنيه للطن، وبالتالي لن يتم زراعة الأراضي بالذرة نتيجة عدم الالتزام باستلام المحصول مع الجهات المتعاقدة.



وحول محصول القطن، قال إنه لابد من وضع سياسة زراعية واضحة بالنسبة لمحصول القطن، حيث إن هناك "فضلة" 500 ألف قنطار من العام الماضي، ومحصول هذا العام 2 مليون و700 ألف قنطار، وتم تسويق 500 ألف قنطار والمغازل المحلية ومليون قنطار للتصدير ويتبقى مليون ونصف المليون قنطار تحتاج لتسويقها ولا بد للحكومة أن تستلم محصول القطن أسوة بمحصول القمح.