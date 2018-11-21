القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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07:19 م

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عالم
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:47 ص

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
أ ش أ
dostor.org/2404838

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن 34 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية من قبل مجموعات المستوطنين، بأعداد وفترات متفاوتة، في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

في سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مسكنًا زراعيًا وسلاسل حجرية في "خربة المراجم" التابعة لأراضي دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس- في تصريح اليوم- إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة المراجم ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، إضافة إلى هدم سلاسل حجرية في أرض مملوكة لمواطن فلسطيني.

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