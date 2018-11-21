"ثقافة مطروح" تناقش اتجاهات الانتاج السينمائي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والندوات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة مطروح.



وناقش قصر ثقافة مطروح كتاب "اتجاهات الإنتاج السينمائي" تأليف ياقوت الديب تناول خلالها مختار الحمامي اتجاهات السينما الحديثة في مناقشة قضايا الساعة وأنها وسيلة قوية للتوجيه الفكري السلس الغير ممل بعيدا عن أسلوب النصائح المباشر ويقدم تشريح لقضايا المجتمع وكيفية حلها وأثرها ونتائجها وقدم نماذج من الإنتاج السينمائي الهادف.



ونظم القصر عرض لفيلم "خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم بجمعية الندى الخيرية بالكيلو 4 ويتناول الفيلم الرحلة النبوية من المولد وحتى الرسالة والهجرة والعوائق التي لاقتها الرسالة في البداية مع الفنان نهال عبدالرازق.



وفي إطار برنامج التمكين الثقافي لذوي الإعاقة عقد الفرع محاضرة بعنوان "تأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" أشار خلالها مروان أيمن إلى أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس المختلفة وكيفية تأهيالهم للدمج مع ذويهم ويجب تأويل ذويهم لاستيعابهم دون أدنى فكرة للتنمر، موضحا أن لكل إعاقة تأهيل معين، مشيرا لبعض الأساليب التربوية الحديثة في تعليم هذه الفئة.