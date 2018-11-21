روسيا تنفي مقترح بسحب القوات الإيرانية من سوريا مقابل رفع العقوبات عنها

نفت روسيا الأنباء التى ترددت حول اقتراح تقدمت به موسكو للولايات المتحدة وإسرائيل يهدف إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.



وأفاد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستطيع تأكيد هذه الأنباء والتى صدرت من وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.



وأوضح "ريابكوف" في مؤتمر صحفى أنه كان هناك أفكار قريبة لهذه الأنباء، لكنها لا تتطابق مع ذلك وهي لم تتطور، مشيرا إلى مواصلة البحث عما يمكن فعله في هذا المجال بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف.



وكانت صحيفة Axios الأمريكية والقناة العاشرة الإسرائيلية، أفادت - فى وقت سابق- نقلا عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو أعلن في اجتماع مغلق، الإثنين الماضى، أن روسيا اقترحت عليه وعلى الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل انسحاب التشكيلات الإيرانية من سوريا.