القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
حوادث
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:43 ص

"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية

المفوضين توصى بقبول
عماد سليمان
dostor.org/2404831

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل في الدعاوى الجزئية التي يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا.

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 73254 لسنة 69 ق، المقامة من علي أيوب، المحامي، إلى نص المادة 97 من الدستور فيما تضمنته من "أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وأوضح التقرير أن المادة 64 من القانون رقم 13 لسنة1968 تضمنت طريقة عقد مجالس الصلح بأن يحضر الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداءً في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح، يترأس المجلس أحد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع، على أن يتم الفصل في النزاع فى مدة ثلاثين يوما، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين، ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى، فإذا تم الصلح في هذه المدة، أُعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أُحيلت الدعوى إلى المحكمة لنظرها.

وتابع التقرير، ويصدر بتنظيم المجلس وبيان الإجراءات المتبعة أمامه قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس، وجب على المحكمة إحالتها إليه.

ولفت إلى أن المشرع انشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة 64، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحلة المختلفة من الأعباء المالية والمعنوية، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفره القانون من أوجة الدفاع والدفوع لإطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة، والمتقاضين على حد سواء، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين أمرا صعبا، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم.

ومن ثم وجب على جهة الإدارة التراجع عن قرارها السلبي بالامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، نظرا لما توفره مجالس الصلح من تحقيق العدالة الناجزة.

"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
"المفوضين" توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 4 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

منذ أقل من شهر

"الداخلية" توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالصعيد

منذ أقل من شهر

عاطل يقتل شريكة حياته.. والمؤبد لراعى أغنام تخلص من زوجته

الآن

ترامب سيلتقى بولى العهد السعودى فى قمة مجموعة العشرين

شروط صرف أجهزة تعويضية لذوى الإعاقات

نصائح لمستخدمى "آيفون" للحفاظ على عمر البطارية

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "السكر" بـ10 جنيهات

ads
الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشكول

التعليم العالى تعلن عن بدء التقدم لمنح الإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

«القمري» لـ«عمداء الكليات»: علينا بذل جهد مضاعف بعد لقب أفضل جامعة

جامعة الأزهر تعقد التصفيات النهائية لـ«المراسل التليفزيوني»

«المايونيز والثوم».. لحماية طفلك من «القمل»

بالصور.. «المحرصاوى» و«شومان» يتفقدان فرع جامعة الأزهر بأسيوط

الأمصار

وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا متجهة إلى ميناء طرطوس

هجوم على فنانة تونسية بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية جديدة في صعدة

السعودية أكثر دول العالم أمانا من الكوارث الطبيعية

أستراليا ترفض اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

استطلاع: النساء في عدة دول غربية يتعرضن للإيذاء الجنسي

58 ألف غرامة سرعة في قرية إيطالية صغيرة خلال 10 أيام

مشجع موريتاني يحلق شعر رأسه بعد 20 عامًا من الانتظار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

جهاز يقي الإنسان من آثار تلوث البيئة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎