إيران: العقوبات الأمريكية "غير مثمرة"

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات الأمريكية من قِبل الخزانة الأمريكية، ووصفتها بأنها "غير مجدية وعديمة المعنى".



وقالت الوزراة فى بيان، الأربعاء: "هذه العقوبات العقيمة التى لا معنى لها، ستحقق بلا شك النتيجة المرجوة لمصمميها ومنفذيها، وعاجلًا أم آجلًا سيصبحون واعين بعدم جدوى مخططاتهم".



وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران، أمس الثلاثاء، واتهمتها بخلق شبكة معقدة من الشركات الروسية والوسطاء السوريين، لشحن النفط إلى دمشق التي مولت بدورها حزب الله وحماس.



وتعتبر الولايات المتحدة، حزب الله، وحركة حماس، الحركة الفلسطينية التى تسيطر على قطاع غزة، منظمات إرهابية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها إن طهران تعمل مع الشركات الروسية، وتوفر ملايين البراميل من النفط للحكومة السورية للرئيس بشار الأسد.



