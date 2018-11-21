ميركل: الرقمنة ستغير الحياة فى كل القطاعات بشكل عميق ونوعى

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التحول الرقمي الضخم الذي يشهده العالم حاليًا بأنه تحد أساسي.



وقالت "ميركل"، الأربعاء، خلال المناقشات العامة بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إن الرقمنة سوف تغير الحياة في كل القطاعات بشكل عميق ونوعي.



وأضافت المستشارة الألمانية: "الوقت ينفد.. ألمانيا تواجه منافسة عالمية جنونية"، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي لا بد من التركيز على الإنسان وألا تتم السيطرة عليه من جانب التكنولوجيا.



وأشارت إلى أن البنية التحتية الرقمية لا تزال غير كافية، ولكنها أكدت أن ألمانيا على طريق جيد نحو تحقيق ذلك.

وشددت في هذا السياق على ضرورة توفير إمداد واسع النطاق بإنترنت سريع.



وسلطت المستشارة الألمانية الضوء أيضًا على أهمية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ألمانيا في حاجة إلى اللحاق بالركب في هذا الأمر.



وقالت: "نعتزم أن نصبح على مستوى عالمي في كل مكان مجددًا"، مشددة على ضرورة توسيع نطاق الإدارة الرقمية للمواطنين.