ضبط سلاح ناري بحوزة هارب من 8 قضايا في الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، القبض على متهم هارب مطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث مركز الفيوم، من ضبط المدعو سيد عطية أحمد، 36 سنة، ومقيم سنوفر دائرة المركز، هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 440 أمن دولة طوارئ لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.