مد أجل الحكم على زوجة وعشيقها في قتل زوجها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على زوجة وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى، لجلسة 23 يناير.



كانت المحكمة فى جلستها السابقة، قد أحالت أوراق الزوجة وعشيقها لفضيلة المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامهما.



صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين: عماد الخولي، وحسين نظمي، وأمانة سر شريف محمد.



وأسندت النيابة إلى المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجني عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدما المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده في محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.