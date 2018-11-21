"القاهرة الجديدة" تضع ضوابط لشركات النظافة قبل تجديد عقود 2019

أوصى مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، الأجهزة التنفيذية بالمدينة، بإلزام شركات النظافة التى سيتم تجديد التعاقد معها مع بداية 2019، بمجموعة من الضوابط والشروط الجديدة التى تهم المواطن بالقاهرة الجديدة،



أبرز هذه التوصيات عملة فصل وتجميع القمامة من المنبع، وإلغاء صناديق القمامة من الشوارع، وتنظيف الأحياء حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



من جانبه، طالب الدكتور أمجد صلاح الدين، رئيس لجنة التنمية والمرافق بمجلس الأمناء، خلال الدراسة التى أعدها لمشروع النظافة وأعمال الزراعة والحدائق مع مجموعة من سكان القاهرة الجديدة، بضرورة العودة إلى تجميع القمامة من المنازل مباشرة، وتفعيل منظومة الفصل من المنبع، والتخلص من منظومة صناديق القمامة المفتوحة بالشوارع والأحياء، والتى تعد مصدر دائم للتلوث والحشرات والكلاب الضالة، وأهمية تخصيص منطقة جديدة بعيدة عن السكان لتجميع المخالفات وإعادة تدويرها بطريقة آمنة والاستفادة من عوائدها، إضافة إلى أهمية توصيل المياه، إلى جميع الحدائق والمناطق الخضراء بصفة مستمرة.



من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز التنفيذى لمدينة القاهرة الجديدة، أن هناك إلزامًا تم بالفعل لشركات النظافة التى سيتم التعاقد معها اعتبارًا من بداية عام 2019،على أن تجمع القمامة من أمام المنازل، وتطبيق منظومة الفصل من المنبع، ومنع انتشار صناديق القمامة بالشوارع، مشيرا إلى أن كافة توصيات المجلس ستوضع فى الاعتبار خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين.



