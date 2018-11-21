القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
سياسي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:28 ص

منتدى "بداية مش نهاية" يعرض قصص نجاح للغارمات غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2404803

تنطلق، غدًا، أعمال المنتدى الختامي «بداية مش نهاية» لمشروع «حياة جديدة» الذي تعقده «جمعية رعاية أطفال السجينات»، برعاية وحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة.

يأتي هذا المنتدى في إطار الشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، يحضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تكرم الجمعية العديد من رموز الفن أصحاب الدور الاجتماعي، والمجتمع المدني، ووزيرة التضامن الاجتماعي لمرور 3 سنوات على بدء مشروع "تكافل وكرامة"، والنجاح الكبير الذي حققه في القطاعات الفقيرة في المجتمع، واستفادت منه العديد من السيدات المستفيدات من مشروع «حياة جديدة».

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

وعرض لقصص نجاح الغارمات في تأسيس مشروعات وكسب الرزق الحلال وتحقيق الحرية الاقتصادية لهن ولأسرهن، كما يتم عرض فيلم «أحلام..هن» الذي يعرض قصص نجاح حاضنة أعمال المشروع.

كما سيتم تقديم فقرة فنية لـ«كورال أطفال حياة جديدة»، الذي نتج عن تدريبات مكثفة من قبل الجمعية لأطفال الغارمات، والذين سيغنون أغان وطنية وعاطفية.

وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنها تنتظر عقد هذا المنتدى الذي يتجلى فيه مجهود 4 سنوات من العمل في مشروع «حياة جديدة»، وأكثر من 20 عامًا من المجهود المتواصل مع أطفال السجينات وسجينات الفقر، داخل السجن وخارجه بعد انقضاء مدة عقوبتهن.

وأضافت الحائزة على جائزة «صنّاع الأمل» 2018، ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية، مايو الماضي، أنها تشعر بالفخر الشديد للنتائج التي تحققت في مشروع «حياة جديدة» بداية من ورشة سجن القناطر التي تأسست بالتعاون مع وزارة الداخلية، حتى كورال الأطفال وحاضنة الأعمال.

وأكدت أنها تشعر بالسعادة كلما رأت تغييرًا إيجابيًا يحدث في حياة كل سيدة من المستفيدات في المشروع، فمنهن من التحقت بالعمل في حاضنة الأعمال، وأخريات فضلن تأسيس مشروعات خاصة في مجالات متعددة مثل؛ تحضير المأكولات المنزلية، صناعة المنظفات، الخبيز وصناعة الفطائر، الحلي والإكسسوار.

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 5 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 5 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 7 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 8 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 8 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

ترامب سيلتقى بولى العهد السعودى فى قمة مجموعة العشرين

شروط صرف أجهزة تعويضية لذوى الإعاقات

نصائح لمستخدمى "آيفون" للحفاظ على عمر البطارية

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "السكر" بـ10 جنيهات

ads
الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشكول

التعليم العالى تعلن عن بدء التقدم لمنح الإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

«القمري» لـ«عمداء الكليات»: علينا بذل جهد مضاعف بعد لقب أفضل جامعة

جامعة الأزهر تعقد التصفيات النهائية لـ«المراسل التليفزيوني»

«المايونيز والثوم».. لحماية طفلك من «القمل»

بالصور.. «المحرصاوى» و«شومان» يتفقدان فرع جامعة الأزهر بأسيوط

الأمصار

وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا متجهة إلى ميناء طرطوس

هجوم على فنانة تونسية بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية جديدة في صعدة

السعودية أكثر دول العالم أمانا من الكوارث الطبيعية

أستراليا ترفض اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

استطلاع: النساء في عدة دول غربية يتعرضن للإيذاء الجنسي

58 ألف غرامة سرعة في قرية إيطالية صغيرة خلال 10 أيام

مشجع موريتاني يحلق شعر رأسه بعد 20 عامًا من الانتظار

الصحة

جهاز يقي الإنسان من آثار تلوث البيئة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎