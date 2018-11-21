القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
اقتصاد
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:26 ص

الرقابة المالية توافق لـ"سبينالكس" على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2404799

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على إصدار شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" لأسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر.

وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، إن الرقابة المالية وافقت على إصدارها أسهمًا مقابل زيادة رأس المال المصدر من 596.46 مليون جنيه إلى 641.46 مليون جنيه لعدد 22.407 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم وقيمة إجمالية للإصدار 44.81 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في التسجيل بالسجل التجاري، وكذلك إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار وشركة "مصر للمقاصة".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ 6 أيام

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

ترامب سيلتقى بولى العهد السعودى فى قمة مجموعة العشرين

شروط صرف أجهزة تعويضية لذوى الإعاقات

نصائح لمستخدمى "آيفون" للحفاظ على عمر البطارية

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "السكر" بـ10 جنيهات

ads
الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

"شاكيد": ردع إسرائيل "ضاع".. ووقف إطلاق النار لن يستمر سوى أشهر

زوجة قاتل طالب الرحاب: المجنى عليه اغتصب ابنتى وهددنا بنشر صورها عارية

وفاة محمد عبيد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كشكول

التعليم العالى تعلن عن بدء التقدم لمنح الإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم

«القمري» لـ«عمداء الكليات»: علينا بذل جهد مضاعف بعد لقب أفضل جامعة

جامعة الأزهر تعقد التصفيات النهائية لـ«المراسل التليفزيوني»

«المايونيز والثوم».. لحماية طفلك من «القمل»

بالصور.. «المحرصاوى» و«شومان» يتفقدان فرع جامعة الأزهر بأسيوط

الأمصار

بعد 20 عام من الزواج.. دي نيرو يقرر الانفصال عن هايتاور

وصول سفن إنزال روسية كبيرة إلى سوريا متجهة إلى ميناء طرطوس

هجوم على فنانة تونسية بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

الجيش اليمني: تحرير مواقع استراتيجية جديدة في صعدة

السعودية أكثر دول العالم أمانا من الكوارث الطبيعية

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

استطلاع: النساء في عدة دول غربية يتعرضن للإيذاء الجنسي

58 ألف غرامة سرعة في قرية إيطالية صغيرة خلال 10 أيام

مشجع موريتاني يحلق شعر رأسه بعد 20 عامًا من الانتظار

الصحة

جهاز يقي الإنسان من آثار تلوث البيئة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎