الرقابة المالية توافق لـ"سبينالكس" على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على إصدار شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" لأسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر.



وقالت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، إن الرقابة المالية وافقت على إصدارها أسهمًا مقابل زيادة رأس المال المصدر من 596.46 مليون جنيه إلى 641.46 مليون جنيه لعدد 22.407 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم وقيمة إجمالية للإصدار 44.81 مليون جنيه.



وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في التسجيل بالسجل التجاري، وكذلك إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار وشركة "مصر للمقاصة".