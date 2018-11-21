19 يناير.. محاكمة جمال وعلاء مبارك في "التلاعب بالبورصة"

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، جلسة 19 يناير المقبل، لنظر محاكمة علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة.



يذكر أن ذات الدائرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، أمرت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة" بكفالة 100 ألف جنيه.



وكانت الدائرة 26 مدني، بدار القضاء العالي، قررت قبول الطلب المقدم من دفاع كلا من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملواني، والذي يطالب برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة" وإعادة القضية أمام دائرة أخرى.



