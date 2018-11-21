"مستقبل إدارة بايرن ميونخ" و"صفقات دورتموند" الأبرز فى صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الأربعاء، حيث جاء أبرزها متعلقًا بمستقبل إدارة نادى بايرن ميونخ، فضلًا عن صفقات بوروسيا دورتموند المحتملة فى سوق الانتقالات.



وحمل غلاف صحيفة "سبورت بيلد" عنوانًا رئيسيًا جاء فيه "كان رئيس بايرن الجديد؟"، حيث تساءلت عن مدى استعداد أوليفر كان، حارس مرمى الفريق السابق، لتولي رئاسة النادي البافاري مستقبلا، كما ألقت الصحيفة الضوء على مستقبل المهاجم الألمانى تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج، بين التجديد أو الرحيل.



أما صحيفة "Fussball Bild" فجاء عنوان غلافها "هازارد إلى دورتموند؟"، فى إشارة لإمكانية انتقال البلجيكى ثورجان هازارد، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى أسود الفيستيفال.



واهتمت الصحيفة أيضا بالأخبار السيئة التي تلقاها الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعنوان "صدمة ثنائية لتوخيل بإصابة نيمار ومبابي".



على جانب آخر، حمل غلاف صحيفة "Express" عنوان "موديست..5 أهداف في أول تدريب"، في إشارة لنجاح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست فور عودته لنادي كولن، في هز الشباك 5 مرات في أول مران.