مؤتمر فيينا يبحث عن طرق لمحاربة معاداة السامية فى أوروبا

يجتمع زعماء يهود وممثلون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وعلماء فى فيينا، الأربعاء، لبحث استراتيجيات ضد نزعات لمعاداة السامية ومعاداة إسرائيل فى أوروبا.



ويستضيف المستشار النمساوى زباستيان كورتس، المؤتمر في إطار رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبى، التي تضع أمن المواطنين الأوروبيين على رأس جدول أعمالها.



وسيبحث المشاركون المشكلة بكل أشكالها- بما في ذلك تحيزات مستمرة منذ قرون في أوروبا، ومناصب تحتفظ بها جماعات سياسية يمينية ويسارية ومعاداة السامية بين بعض المهاجرين من دول ذات أغلبية مسلمة.



ولا تحصل دول الاتحاد الاوروبي على بيانات خاصة بمعاداة السامية بطريقة شاملة، لكن هناك دراسات استقصائية تقدم لمحة للمشكلة.



وطبقًا لدراسة أجراها معهد "بيو" البحثي، وتم نشرها هذا العام، أعرب نحو خُمس الذين شملتهم الدراسة في ألمانيا والنمسا وأيرلندا والبرتغال عن عدم استعدادهم لقبول يهودي كعضو في أسرهم، وبلغت النسبة حوالي 25% في إيطاليا وبريطانيا.



وفي دراسة أخرى أجراها المعهد العام الماضي في وسط وشرق أوروبا، بلغت النسبة في اليونان ورومانيا وليتوانيا 50%.

